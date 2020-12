Tom Cruise va su tutte le furie: la troupe non rispetta la distanza sul set di "Mission: Impossible"

Tom Cruise sta girando le scene del nuovo "Mission: Impossible". Dopo alcuni stop, dovuti all'emergenza sanitaria in atto, la troupe è tornata a girare e ha fatto capolino anche in Italia, a Venezia e a Roma. Dal set è arrivata una notizia che ha fatto presto il giro della rete. L'attore è andato su tutte le furie perché due membri della troupe, rei di non rispettare la giusta distanza di sicurezza, come prescritto ovunque.

I due erano seduti vicini davanti al computer e Tom ha iniziato a inveire contro il loro. L'audio delle minacce è stato registrato e diffuso in rete... in pochissimo tempo tutti l'hanno commentato.

Nella registrazione si sente: "Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati... Ditelo pure alle persone che stanno perdendo le proprie case perché la nostra industria sta fallendo: non ci sarà cibo sulle loro tavole né potranno pagare per il college".

Ovviamente il suo intento era quello di far capire quanto sia importante non abbassare la guardia, stiamo ancora lottando contro il virus... e nessuno può permettersi di far bloccare ancora una volta le riprese.

