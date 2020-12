Questo irresistibile dalmata suona il piano e canta di nascosto: il video è virale

Un video molto divertente è stato girato da una signora inglese che ha immortalato il dalmata di casa mentre suona il pianoforte e contemporaneamente "canta" intonando una canzone. Il cane in questione si chiama Dexter e lo fa di nascosto ma la sua proprietaria è riuscita comunque a riprenderlo.

La storia di Dexter è entrata a pieno titolo nei giornali nazionali e internazionali e il suo video, che puoi vedere qui sotto, è stato condiviso migliaia di volte sui social. Oltre ad essere stato raccontata in Inghilterra, la storia è arrivata anche negli Stati Uniti su riviste e siti web.

Girato di recente dalla sua proprietaria Esther Mason, un'insegnante di 43 anni di St Helier, il video mostra Dexter, di due anni, in piedi sulle zampe posteriori, che colpisce i tasti con le zampe anteriori mentre "canta" una partitura dal musical Cats davanti a lui. Man mano che le note si fanno più alte, anche l'ululato di Dexter sale. Un vero maestro.

L'altro cane della famiglia, Zabba, nel frattempo, dorme accanto al pianoforte come se avesse già sentito tutto prima. "Suona il piano da un po'. Non riesco quasi mai a vederlo, ma i miei vicini mi hanno chiesto se mia figlia sta imparando a suonare il pianoforte", ha detto la signora Mason. "Tende a fermarsi quando mi vede perché ha una scarsa capacità di attenzione e corre da noi per giocare. È incredibile, perché suona davvero come se stesse cantando e cercando di suonare le diverse note". E conclude dicendo: "È davvero un cantante pieno di sentimento".

Credits photo: Youtube