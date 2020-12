Niente festeggiamenti per Capodanno: la scelta di Rio de Janeiro

Rio de Janeiro ha deciso: quest'anno non ci saranno i famosi festeggiamenti per Capodanno a causa del Covid-19. Per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo, le strade di Rio si trasformavano in una grandissima festa a cielo aperto, con l'arrivo di moltissimi turisti curiosi. I fuochi di artificio sull'Oceano sono uno tra gli spettacoli più belli in tutto il mondo: con la pandemia ancora in atto, ricreare quell'atmosfera sarebbe impossibile oggi. Sempre per lo stesso motivo, è stato annullato anche il carnevale, simbolo di questa città, e posticipato a luglio 2021.

Sui social del comune carioca si legge: "Cancellato! Il comune di Rio annuncia che la festa di capodanno è cancellata per la pandemia di covid-19. La decisone e' stata presa per rispetto alle vittime e per tutelare la salute di tutti".

Il Covid si è abbattuto su Rio de Janeiro come un fulmine: nell'ultimo periodo i contagi sono aumentato moltissimo e qui si registra il più alto tasso di mortalità del Brasile: ovvero il 6,1%.