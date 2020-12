A Milano arriva il tampone sospeso per chi ne ha bisogno

Dal 12 dicembre è attivo in piazzale Baiamonti a Milano il tendone allestito della Brigata Sanitaria Soccorso Rosso che inaugura l'iniziativa benefica "Tampone sospeso". Nello stand si possono effettuare tamponi antigenici gratuiti nel weekend. Andando a fare questo test si può anche scegliere di fare una donazione alla Brigata per regalare un tampone a chi non se lo può permettere, un "tampone sospeso" appunto.

L'iniziativa parte da Alessandro Lanzani di Medicina Solidale che insieme ad Arci Milano, Adl Cobas e ai volontari della Brigata ha allestito la postazione. Così racconta questa missione: "È un gesto di solidarietà e non di carità. Siamo qui perché vogliamo appoggiarci all’articolo 32 che garantisce cure gratuite per tutti gli indigenti”.

L'iniziativa "Tampone sospeso" prevede quindi un tendone sanificato e un gruppo di 50 volontari della Brigata, tra cui molti medici e infermieri, pronta a prendersi cura di chi vi si recherà per sottoporsi al tampone.

Chi ha bisogno potrà quindi recarsi allo stand e richiedere il tampone antigenico che dà una risposta in 15 minuti. Se il risultato è positivo, il paziente verrà indirizzato a fare un tampone molecolare. Riccardo Germani della Brigata sanitaria Soccorso Rosso precisa: "Siamo qui per chi è escluso dalla sanità pubblica per le troppe richieste, ma soprattutto per chi non ha i soldi di rivolgersi alla sanità privata".