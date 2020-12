Il gatto arrabbiato è diventato ambasciatore ufficiale dei randagi

Non lasciarti ingannare dall'espressione corrucciata del suo muso. Sembra arrabbiato ma in realtà ha un cuore tenero. Giggles the Angry cat è il nome del micio randagio salvato da un associazione di volontari chiamata Riggi Rescue con sede a Cleveland, Ohio.

Giggles è un gatto speciale oltre che molto fortunato. Salvato dai volontari, ora ha anche una pagina Facebook dove racconta la sua storia. "La mia vita è cambiata molto nelle ultime settimane. Sono passato dal fare le mie cose per strada, raccogliere zecche, litigare, aumentare la mia reputazione di strada... per essere rannicchiato e baciato, castrato (ahi, ma grazie dottor Meyer!), Vaccinato e ora, cosa più importante, ho una mia casa calda e sicura. È piuttosto carino qui, immagino, mia madre e mio padre mi amano già, ho sentito che ci sono un paio di altri pelosi fuori dalla mia porta e la mia ciotola del cibo non è mai vuota. Non lasciare che il mio aspetto ti inganni, in realtà sono un tenerone."

Giggles the Angry cat è stato adottato dai soccorritori che gli hanno conferito il ruolo di ambasciatore ufficiale di tutti i randagi di zona. Attraverso il suo musetto che ha divertito tanti utenti sul web, i suoi nuovi proprietari vogliono raccogliere fondi per l'associazione che aiuta i gatti meno fortunati. Chi vuole donare può entrare nella pagina Facebook di Giggles the Angry Cat e fare la sua donazione.

Giggles sarà di sicuro felice ma non perderà quell'espressione da cattivo.