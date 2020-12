In questo bar puoi bere e mangiare in compagnia di "simpatici" ratti

Le stranezze non finiscono mai. Se in questi ultimi anni abbiamo visto la nascita di bar e locali con all'interno dei gatti o dei cani liberi di scorrazzare tra i tavoli, a San Francisco, in California, hanno deciso di non far torto ai topi e così hanno inventato il primo "bar con i ratti" della storia.

Immagina di entrare in un locale per gustare un caffè o un pasto e ritrovarti all'improvviso circondato da ratti. Se per te questo non è un incubo notturno, allora puoi entrare senza problemi nel locale di San Francisco che accoglie i clienti con dei grandi ratti che vagano per i tavoli. Molte persone hanno già provato questa esperienza stravagante perché di sicuro non si sentono a disagio.

Per 50 dollari il San Francisco Dungeon ha ospitato due serate a tema durante le quali gli ospiti potevano sedersi al tavolo e gustare cibi e bevande con decine di topi pronti a fare la loro conoscenza. Le serate erano legate alla rievocazione storica dell'epidemia di peste bubbonica, che colpì San Francisco nei primi anni del Novecento.

Tuttavia non c'è stato alcun rischio per la salute: i ratti protagonisti provenivano da Rattie Ratz, una realtà californiana che si occupa della loro cura e della loro sistemazione. Infine per chi voleva, la serata era finalizzata anche all'adozione dei teneri animali. Infatti, come hanno sottolineato gli organizzatori, sebbene molte persone siano spaventate dall'idea stessa dei topi, i ratti domestici sono animali sociali, puliti, molto intelligenti e addestrabili.

