Il 21 dicembre occhi al cielo: la "Stella di Natale" tornerà a splendere dopo 800 anni

Questo 2020, proprio sul finire, ci regalerà un altro meraviglioso e rarissimo fenomeno celeste: si tratta della cosiddetta Stella di Natale, un punto super luminoso che sarà visibile quasi per tutto il mese, ma che raggiungerà il massimo splendore nella notte del 21 dicembre, durante il solstizio d'inverno.

Sebbene così denominata, non si tratta propriamente di una stella, ma dell'allineamento di due pianeti, Giove e Saturno, che (in prospettiva) saranno così vicini da apparire come un unico punto luminoso.

Questo fenomeno si ripete ogni 20 anni, ma quest'anno sarà particolarmente spettacolare proprio a causa della posizione della Terra che ci regalerà una prospettiva rarissima. Basti pensare che l'ultimo allineamento di corpi celesti di questo tipo risale al 4 marzo 1226, quasi 800 anni fa.

Il fenomeno (salvo condizioni atmosferiche avverse) sarà visibile da ogni angolo del Pianeta, con una migliore visuale nell'emisfero nord. Per osservarlo bisognerà attendere la fine del tramonto e puntare i telescopi verso sud-ovest.

(Credits photo: Getty)