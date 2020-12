La principessa Charlene di Monaco sorprende tutti con un radicale cambio di look

Capelli completamente rasati da un lato con orecchini a cerchio bene in vista: con questo nuovo look, decisamente rock, la principessa Charlene di Monaco si è presentata alla tradizionale cerimonia di consegna dei regali sorprendendo tutti.

Uno stile completamente diverso dal solito, più elegante e discreto, ma soprattutto da quello che ci si aspetta da una principessa.

Anche se non sono note le ragioni ufficiali di questo cambiamento, secondo alcune testate straniere il cambio di look di Charlene rappresenterebbe una sorta di svolta, una rinascita per la "principessa che sorride poco".

Proprio su questo punto molto spesso si sono soffermati i giornali, interpretando l'espressione triste (esibita anche durante le cerimonie più importanti) come un'insofferenza per le regole e la vita del Principato.

Qualche tempo fa la stessa Charlene, intervistata dal magazine sudafricano Huisgenoot, aveva provato a motivare quella carenza di sorrisi, spiegando che chi osserva dall'esterno non può sapere cosa si nasconda dietro la vita pubblica. Proprio in quel periodo la perdita di alcuni cari amici e le preoccupazioni per le condizioni di salute del padre rendevano particolarmente triste Charlene, che aveva ammesso anche di sentire molto la nostalgia per la sua terra, il Sudafrica.

(Credits photo: Instagram/eugeniagaravani)