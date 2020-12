WhatsApp: arriva l'aggiornamento dark per non sforzare più la vista

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ha introdotto un'altra novità: si tratta di un aggiornamento pensato per migliorare la leggibilità dei messaggi da parte dei suoi utilizzatori e ridurre gli sforzi della vista.

Il nome dell'aggiornamento in questione è "Dark Green Bubble Color" e riguarda l'interfaccia della piattaforma. In particolare ciò che cambia installando questo aggiornamento è il colore delle "bolle" dei messaggi nella chat che attualmente sono in verde acceso e con la modifica diventano verde scuro tendente al grigio. Un colore decisamente più piacevole e salutare per gli occhi.

Per ottenere questa nuova variante dell'interfaccia ideata da Facebook basta scaricare la versione 2.20.49.7 di WhatsApp Web: al momento, infatti, si può già godere dei benefici della modifica per la versione accessibile da browser, ma si dovrà attendere questa prima fase di test perché il team digitale possa valutare il successo dell'aggiornamento e decidere di adattarlo anche ai dispositivi mobili.