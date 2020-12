Questo papà si è fatto tatuare la stessa voglia di suo figlio per solidarietà

Un papà canadese ha deciso di farsi tatuare la stessa vistosa voglia di suo figlio per aiutarlo ad avere fiducia in se stesso.

Tutto è iniziato quando Derek Prue Sr. si è accorto che suo figlio rifiutava di togliersi la maglietta per fare il bagno in piscina. L'uomo ha capito che il bimbo di 8 anni si vergognava della macchia sul petto, così ha pensato di dover fare qualcosa per aiutarlo.

L'uomo ha raccontato ai microfoni della CBC di essersi rivolto ad un tatuatore, chiedendogli di riprodurre sul suo corpo la stessa voglia di suo figlio. Il progetto ha richiesto ben 30 ore di lavoro (suddivise in diverse sessioni) ed è stato piuttosto doloroso.

Per il bimbo, che era stato tenuto all'oscuro di tutto, è stata una vera sorpresa scoprire che suo padre aveva la sua stessa voglia. E ora che non si sente più "diverso" dagli altri, ha trovato il coraggio per fare il bagno in piscina senza maglietta.

Derek, commosso, ha raccontato di essere felice di aver fatto qualcosa per far sentire finalmente a proprio agio suo figlio: "Penso sia fantastico poter essere vicino a tuo figlio in questo modo. Ora avremo gli stessi segni per tutta la vita”.

(Credits photo: Youtube)