I cani che fanno la cacca diventano protagonisti di un calendario imperdibile

Chi ha un amico a 4 zampe troverà familiare quello sguardo concentrato (e anche un po' indifeso) dei cagnolini intenti a fare i propri bisogni.

Una scena quotidiana che qualcuno ha deciso di rendere protagonista di un calendario intitolato appunto "Pooping Pooches" (cioè "cagnolini che fanno la cacca"), che quest'anno è stato riproposto per una impedibile edizione 2021.

Ovviamente non si tratta di banalissime foto di cani che fanno la cacca. Chiunque può inviare il proprio contributo e vedere il proprio amico a 4 zampe in copertina, ma occorre che lo scatto sia artistico: con uno sfondo spettacolare o che immortali una scena particolarmente divertente.

Il calendario è in vendita su Amazon ed è possibile assicurarsi la propria copia per meno di 10 euro.

Acquistare questo calendario è certamente un modo divertente per contare i giorni dell'anno, ma anche un'occasione per fare del bene: infatti per ogni calendario venduto sarà devoluto in beneficenza 1 euro all’associazione Maui Humane Society che si occupa del recupero di randagi e dell'adozioni degli stessi.

Ma non è tutto. Quest'anno, visto il successo delle precedenti edizioni, oltre al calendario è disponibile anche la versione puzzle...

Fonte: novabbe.com