Il Veneto anticipa il Governo: dal 19 dicembre chiusi i confini comunali dopo le 14

La Regione Veneto non attenderà le decisioni del Governo relative alle nuove possibili restrizioni previste per le festività Natalizie. Una nuova ordinanza adottata dal presidente Luca Zaia ha imposto la chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio.

Il governatore ha dichiarato di non sapere quali siano le intenzioni del Governo e che non intende aspettare oltre. Così, come aveva preannunciato, in assenza di misure nazionali e alla luce del dibattito che ancora sussiste tra linea morbida di alcuni partiti e linea rigida auspicata dal ministro Speranza, la Regione ha deciso di procedere in autonomia. «Il Veneto è Veneto. Punto - ha dichiarato Zaia - Nessuno può dubitare che noi ci siamo sempre assunti la responsabilità. Il mio non è un atto di eroismo, ma adesso c'è bisogno di guardare in faccia alla realtà».

Intervistato da La Stampa, Zaia ha aggiunto che per chiudere tutto nelle festività, bisogna prevedere dei ristori: «Non si può fare gli eroi con il portafoglio degli altri». Per Natale, poi, secondo il presidente occorre adottare il modello tedesco, con pranzi limitati alla stretta cerchia famigliare.

Infine il governatore ha parlato anche di pressione ospedaliera, vero tema del momento, spiegando: «Oggi abbiamo 373 terapie intensive, più o meno in linea con marzo, però abbiamo un terzo in più di ricoverati. Vuol dire che, non avendo avuto misure restrittive come a marzo e maggio, l'infezione pesa per due motivi: il primo è che il distanziamento sociale oggi da noi non c'è; l'altro, di cui nessuno parla, è che il lockdown di marzo aveva eliminato tutta una serie di accessi alle terapie intensive che invece oggi funzionano».

(Credits photo: Getty)