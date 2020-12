Il presidente francese Emmanuel Macron è positivo al Covid-19

Un altro esponente politico di spicco della politica internazionale è risultato positivo al SARS-CoV-2: si tratta del presidente francese Emmanuel Macron. La notizia è stata diffusa questa mattina e ha inevitabilmente stravolto l'agenda politica nazionale.

Macron ha manifestato i primi sintomi questa notte con un po' febbre e tosse secca. Si tratta di sintomi lievi, rassicurano, dunque continuerà a lavorare a distanza mentre osserverà un isolamento di 7 giorni. Ovviamente annullati gli impegni in presenza già programmati, come il viaggio in Libano previsto per martedì e mercoledì prossimo.

Tra i contatti diretti del presidente figurano il premier Jean Castex, il presidente dell’Assemblea nazionale Richard Ferrand, e il segretario generale della presidenza Alexis Kohler, presenti ieri sera alla cena presso l'Eliseo organizzata dal presidente con i principali membri della maggioranza. Al momento la première dame Brigitte non presenta sintomi ed è risultata negativa al test.

Le misure precauzionali saranno attivate anche per diversi altri rappresentanti politici entrati in contatto con Macron, tra questi il premier spagnolo Pedro Sanchez, quello portoghese Antonio Costa, quello belga Alexander De Croo, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Tuttavia da Parigi fanno sapere che la situazione è sotto controllo.

Intanto nel Paese è stato istituito il coprifuoco dalle 20:00 alle 6:00, ma con la possibilità di circolare su tutto il territorio senza autocertificazione. Coprifuoco che sarà sospeso solo per la notte del 24 dicembre, mentre per Capodanno si dovrà restare a casa.

La Francia si prepara anche alla distribuzione del vaccino, che dovrebbe arrivare il 21 dicembre e sarà distribuito a scaglioni con priorità definita in base al fattore di rischio.

(Credits photo: Getty)