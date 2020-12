La CIA ha lanciato una sfida: capire che ore sono in un’immagine

Sapreste indovinare che ore sono in questa immagine? Ci sono tre possibilità tra le quali scegliere: le 7 di mattina, le 11 di mattina e le 3 di pomeriggio. Questa è la sfida che la CIA ha lanciato su Twitter: si tratta di un test per verificare le capacità analitiche dell’essere umano.

Gli utenti si sono cimentati subito nella challenge e la maggior parte di loro ha indovinato. Per capire che ore sono basta osservare bene l’immagine, in particolare le luci e le ombre, che rivelano la posizione del Sole.

Circa il 13% dei partecipanti al sondaggio ha pensato fossero le 11 di mattina, il 33,9% ha invece pensato fossero le 3 del pomeriggio. Il 53,1%, infine, ha indovinato, perché in realtà, come ha svelato in seguito la CIA, sono proprio le 7 di mattina: il Sole sta sorgendo verso Est e sono proprio le ombre a fornire la soluzione.

“La maggior parte di voi ha dato la risposta corretta – ha scritto in seguito la CIA in un altro tweet – sembra abbiate l’occhio per queste cose. Dovreste prendere in considerazione le nostre offerte di lavoro”. A quanto pare, dunque, in realtà questo era un test per cercare dei nuovi candidati per farli diventare degli agenti segreti.