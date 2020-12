Il Gandalf de Il Signore degli anelli riceve il vaccino anti-Covid: "Lo consiglio a tutti"

Ian McKellen, l'attore 81enne che ha prestato il volto a Gandalf, lo Stregone Grigio (e poi Bianco) della saga cinematografica "Il Signore degli anelli", e Magneto di "X - Men", si è dichiarato euforico per aver ricevuto la sua dose di vaccino anti-Covid.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

L'attore teatrale britannico e star di film di successo ha postato sui social delle foto scattate presso l’ospedale Queen Mary di Londra, dove lo scorso 17 dicembre ha ricevuto il siero, consigliandolo a tutti.

L'attore ha scritto: «È un giorno molto speciale, chiunque abbia vissuto così a lungo come me, l'ha potuto fare perché da piccolo è stato vaccinato. Tutte le persone della nostra generazione dovrebbero vaccinarsi: non solo per se stesse, ma anche per le persone che ci sono vicine. Stiamo facendo la nostra parte per la società».

L'attore ha anche aggiunto: «Non è affatto doloso... e mi ha anche permesso di incontrare lo staff dei sanitari e ringraziarli personalmente per quanto duramente hanno lavorato. Non esiterei a consigliarlo a chiunque. Mi sento molto fortunato ad aver ricevuto il vaccino».

(Credits photo: itv.com)