Fattorino "altera" la salsa da servire al cliente inzuppandoci i testicoli

Howard Matthew Webb ha scelto un modo decisamente singolare per fare pubblicità all’azienda per la quale lavora. O meglio, lavorava, dopo aver deciso di macchiarle in maniera indelebile la brand reputation. I fatti a lui contestati, e resi incontestabili dalla diffusione di un video che immortala l’accaduto, sono avvenuti nello stato del Tennessee.

L’uomo di 31 anni, fattorino per il servizio di spedizione alimentare “Dinner Delivered”, è stato precettato per consegnare col suo furgone un ordine per un pasto per un ristorante messicano a Maryville. Evidentemente non soddisfatto della richiesta e per nulla felice di soddisfarla, Webb ha messo in atto la sua oscena vendetta. Come? Infilando i testicoli in una delle salse che accompagnavano l’ordine del cibo.

“Ecco cosa succede quando ci fai guidare per mezz’ora e ci dai una mancia di 89 miseri centesimi”, si sente lamentarsi l’uomo nel video, che è stato girato da una persona che lo accompagnava per effettuare la consegna. Il filmato è però finito nelle mani dei responsabili dell’azienda, che hanno immediatamente aperto un’indagine interna. Per i due le cose non sono finite bene e non solo in campo lavorativo. Se Dinner Delivered ha provato a salvare la faccia giocando al rilancio, ovvero pubblicando sui propri profili social il video per prenderne le distanze e coprire di ridicolo l’autore, Webb e il suo collega sono stati formalmente incriminati e arrestati con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, non nuovo a gesti tanto stupidi e tacciato da diversi clienti di aver modificato il sapore delle bibite che consegnava, è stato inoltre accusato di aver alterato altri alimenti con medicinali.