Uccisa la donna che aveva decapitato un gufo vivo in diretta

Mileydis Aldana, la 21enne che qualche tempo fa era diventata famosa sui social network per un video in cui decapitava in diretta un gufo, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco davanti alla sua casa in Colombia.

Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani locali, domenica pomeriggio la donna, che nel quartiere era soprannominata "Owl Killer", si trovava fuori casa quando sono arrivati due sicari in motocicletta e uno di loro le ha sparato più volte. Mileydis è stata colpita al braccio sinistro, alla gamba sinistra e più volte al torace.

Mentre gli aggressori sono fuggiti senza lasciare traccia, la donna è stata subito soccorsa dalla gente del posto e poi trasportata all'Ospedale Regionale Nuestra Señora de Las Mercedes, dove sarebbe giunta senza vita.

Mileydis, che aveva precedenti penali per i reati di traffico e spaccio di droga, aveva suscitato un'ondata di indignazione con il suo macabro video diventato virale che la immortalava mentre tagliava con un coltello la testa di un gufo. Oltre alla fama, quel video le era costato una denuncia per maltrattamento di animali e numerose minacce di morte.

Al momento l'episodio è al vaglio degli inquirenti: non sono state ancora rese note le ragioni dell'aggressione, ma secondo i testimoni, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione.

