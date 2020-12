Non sanno cosa siano le scale mobili: il video dei clienti di un centro commerciale che le usano per la prima volta

Le scale mobili possono diventare pericolose, soprattutto quando non si è abituati a utilizzarle. In queste ore un video sta facendo il giro del web: alcuni clienti del Gran Mall, il più grande centro commerciale del Camerun, si sono divertiti a riprendere alcune persone che, per la prima volta, salivano su una scala mobile. Molte di loro sono finite a terra perché non sono riuscite a restare in equilibrio sulle scale o a scendere correttamente dalle stesse, una volta giunte a destinazione. Alcune persone, infine, non hanno capito il funzionamento del macchinario, perché provavano a scendere mentre le scale salivano, finendo per restare nello stesso punto o per cadere.

Il centro per lo shopping in questione si trova a Douala: è stato aperto da poco ma è già diventato una grande attrazione che sta catturando l'interesse di tantissime persone provenienti da tutto il Paese. Per la sicurezza dei clienti, un addetto è stato posizionato davanti alle scale mobili, affinché vigilasse sul loro corretto utilizzo e spiegasse ai nuovi clienti come comportarsi. In molti casi, però, purtroppo i suoi consigli non sono stati molto utili e i capitomboli sono stati frequenti.