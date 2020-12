Questo "fidanzato 100% in lana" è l'idea perfetta per i single che amano i caldi abbracci

Un'artista olandese di nome Noortje de Keiijzer ha realizzato la soluzione perfetta per i single che non vogliono dormire da soli e che amano i caldi abbracci, soprattutto durante l'inverno. Si tratta di "My Knitted Boyfriend", letteralmente "il mio fidanzato a maglia".

La simpatica idea dell'artista consiste in un cuscino-fidanzato con le sembianze (e le dimensioni) di un essere umano realizzato al 100% in lana: è caldo, morbido e sempre felice. Lo si può abbracciare mentre si sta a letto, oppure mentre si legge un libro seduti sul divano.

Purtroppo My Knitted Boyfriend non sa parlare: ma certamente per qualcuno questo non sarà considerato un difetto. In fondo anche cani e gatti non parlano e, in molti casi, sono considerati compagni decisamente più piacevoli degli esseri umani!

Al momento il fidanzato 100% in lana è disponibile in due diverse varianti: Arthur dalla pelle chiara e Steve dalla pelle scura.

L'idea del fidanzato a maglia è stata molto apprezzata da tantissime persone, tanto che l'artista è stata inondata di richieste. Soprattutto in questo particolare momento, in cui i rapporti umani sono disincentivati per ovvi motivi, l'abbraccio di questo cuscino rappresenta un'ottima alternativa (almeno per dormire al caldo).

(Credits photo: onehallyu.com)