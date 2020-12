"La casa nella prateria" potrebbe tornare in tv con un remake

Entertainment Weekly ha aggiornato i suoi lettori con una notizia interessante per tutti gli amanti della serie "La casa nella prateria". A quanto pare, la Paramount Television - in collaborazione con la Anonymous Content - starebbe lavorando a un remake.

Ispirata ai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder, la serie tv segue le avventura di una famiglia umile del Minnesota. Grazie al suo modo di raccontare in maniera gentile alcuni temi importanti - come la cecità, l'alcolismo e il razzismo - è stata un vero e proprio successo, e rappresenta ancora oggi uno spaccato di vita americana.

Un remake de "La casa nella prateria" è stato più volte preso in considerazione da vari produttori, ma i progetti passati non hanno mai visto la luce. Si doveva realizzare, ad esempio, una pellicola nel 2012, con la regia di David Gordon, ma poi il tutto si concluse con un nulla di fatto. Forse questa è la volta buona... i fan possono sperare in un ritorno di una delle famiglie più famose della tv.