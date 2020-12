Gruppo di oche "aggressive" manda in ospedale un postino

Mai trovarsi di fronte a un gruppo di oche, non sai cosa potrebbe succedere. Questi animali, infatti, sanno essere molto aggressivi e l'uomo spesso ha la peggio. Come la vicenda che stiamo per raccontarvi, che arriva da Pordenone. Una postina stavo consegnando la posta, come ogni giorno. A un certo punto si è trovata davanti una gang di oche in "assetto da guerra".

Avvertendo il pericolo, la donna ha iniziato a correre per scappare all'aggressione, ma è caduta finendo così in ospedale.

Ecco il racconto della malcapitata: "Sono entrata nel parco e come sempre faccio mi sono diretta verso le cassette postali che sono posizionate nei pressi dell’ingresso dell’area verde, quando a un certo punto mi sono trovata di fronte i quattro bipedi, di grossa stazza, che starnazzavano furiosamente, muovevano la testa dall’alto verso il basso, soffiavano e mi venivano incontro a una certa velocità. Ho capito che mi stavano attaccando, mi sono ritrovata a terra, con dolori fortissimi".

Bisogna fare molta attenzione, sono bellissimi pennuti ma spesso un po' irrequieti!