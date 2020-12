Rilevato un segnale radio dallo spazio: potrebbe provenire da un esopianeta

Recentemente gli astronomi hanno captato un segnale radio dallo spazio e ritengono che possa provenire da un esopianeta, ovvero un pianeta non appartenente al nostro sistema solare.

Quando il vento solare colpisce il campo magnetico di un pianeta cambia velocità. Proprio questo cambiamento di velocità può essere rilevato come una variazione nelle emissioni radio. Per poter rilevare questi segnali, però, occorre filtrare tutti gli altri rumori.

Jake Turner, astronomo della Cornell University, ha spiegato: «L’osservazione dell’emissione radio aurorale planetaria è il metodo più promettente per rilevare i campi magnetici esoplanetari, la cui conoscenza fornirà informazioni preziose sulla struttura interna del pianeta, sulla fuga atmosferica e sulla sua abitabilità».

Al momento non vi è ancora certezza sull'origine di questo segnale, molto debole, e sarà necessario verificarlo anche da altri telescopi (come LOFAR-LBA e NenuFAR). Ma se dovesse essere confermato che proviene da un esopianeta, questa scoperta potrebbe "aprire un nuovo entusiasmante campo di ricerca, fornendoci un modo potenziale per scrutare più lontano in mondi alieni lontani" e contribuire a svelare alcuni misteri dell'Universo.

(Fonte: leganerd.com)