Questa ragazza bellissima cerca marito in un negozio di ferramenta

“Cerco marito”: Leesh Cunningham, 26enne australiana originaria del New South Wales, ha deciso di cercare il suo promesso sposo all’interno di un negozio di articoli fai da te. Così, cartello alla mano, si è aggirata tra gli scaffali del reparto ferramenta in cerca di fortuna sentimentale. La giovane donna di belle speranze ha poi deciso di filmare tutto per condividerlo in rete, e i messaggi di alcuni uomini interessati alla sua proposta non si sono fatti attendere.

Se le piattaforme di incontri in tempi di pandemia non funzionano più, la creatività deve farsi largo. Leesh ha quindi pensato ad un posto dove potesse avere più chance di incontrare un buon numero di uomini tra cui scegliere un compagno per la vita, non un semplice appuntamento. La proposta, dunque, era di quelle serie e il cartello lo confermava: "Cerco marito”.

La donna si è fatta anche consigliare dallo staff gli angoli migliori del punto vendita: “Sto solo cercando un marito e mi è stato detto che voi ragazzi li avevate qui”, ha spiegato ad un’assistente di vendita che le ha risposto: “Eh, ormai vanno a ruba! Se ne abbiamo ancora, puoi trovarli giù nell’angolo in fondo a sinistra”.

Anche se il primo tentativo non è andato a buon fine, la ragazza non si è arresa e una volta pubblicato il tutto sui social sono arrivate una valanga di richieste.