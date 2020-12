Oggi ci sarà la Stella di Natale: ecco come ammirarla

A occhio nudo dà l'impressione di essere una stella, ma in realtà si tratta di una magnifica congiunzione tra Giove e Saturno, resa ancora più spettacolare grazie alla particolare posizione della Terra. Stasera, al tramonto, potremo ammirare la Stella di Natale, un grandissimo punto luminoso nel cielo... che ci fa sentire meno soli. Una cosa del genere non capitava da 800 anni.

In pratica le coordinate dei due Pianeti si andranno quasi a sovrapporre: grazie alla prospettiva dalla quale guarderemo il fenomeno, apparirà un solo corpo luminoso. Gli amanti del cielo potranno alzare gli occhi in direzione sud-ovest dopo il tramonto, per godere appieno dello spettacolo.

La grande congiunzione tra Giove e Saturno potrebbe essersi verificata anche nel giorno di Natale, il 25 dicembre, che - come descritto nel Vangelo - sarebbe stata la Stella Cometa.

Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani, raccomanda: "Aspettare che il Sole tramonti e guardare in quella direzione. Verso le 17:00 si potrà cominciare a vedere i due pianeti vicinissimi. Il momento clou è previsto tra le 17:30 e le 18:30 del 21 dicembre. È importante cercare un luogo con l’orizzonte a sud-ovest libero. Il fenomeno è visibile a occhio nudo, ma con un piccolo telescopio è possibile vedere gli anelli di Saturno e le lune di Giove".

Oggi, non ci sarà solo la Stella di Natale: è anche il solstizio d'inverno, infatti, ovvero il giorno più corto di tutto l'anno.