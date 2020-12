I film di Natale più amati: la programmazione del 24 dicembre su Italia1

Amanti dei film natalizi, riunitevi attorno alla tv, e sintonizzatevi su Italia1! Come ogni anno la rete Mediaset propone una ricca programmazione tutta dedicata alla magia del Natale.

Il 24 dicembre si rinnoverà la tradizione di proporre un classico come "Una Poltrona per due" che andrà in onda sempre al solito orario, ossia in prima serata alle ore 21.30, promettendo di conquistare come al solito il grande pubblico e gli ascolti.

Lo precederà, alle 19, "Il Grinch" di Ron Award con Jim Carrey. La pellicola è un altro grande classico che ha appena spento 20 candeline, il film, infatti, è stato girato nel 2000, ma è sempre molto amato, tanto da diventare ormai una consuetudine per Italia1 mandarlo in onda prima di Una Poltrona Per Due nella fascia oraria del pre-cena.

Alle 24, invece, sarà il momento di "Elf" che quest'anno andrà in onda al posto del consueto Gremlins. Nel pomeriggio, per la gioia dei più piccoli e non solo, andranno in onda due film: "Balto" alle 14.30 e "Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato" alle 16.05, anche quest’ultimo un titolo che gli appassionati delle pellicole natalizie non possono farsi scappare.

