Viaggia per 4 ore in moto d’acqua evitando i controlli per raggiungere la fidanzata: ora lei vuole sposarlo

L’amore vince su tutto, anche sulle restrizioni dovute al Coronavirus. O almeno in parte. Un giovane di 28 anni di nome Dale McLaughlan, pur di raggiungere la fidanzata sull’Isola di Man, infatti, ha viaggiato per oltre quattro ore in mare, a bordo di una moto d’acqua, evitando il blocco di sicurezza anti-Covid.

L’isola in questione, però, è molto rigorosa sui protocolli adottati per arginare il virus, non a caso, dall’inizio dell’emergenza a oggi, ha registrato appena quattro casi. Ecco perché alla fine le autorità sono riuscite a intercettare il giovane e ad arrestarlo: ora dovrà scontare quattro settimane di detenzione per la violazione delle restrizioni sulla mobilità, ma è comunque felice perché la sua fidanzata Jessica, colpita dal suo gesto folle, ha deciso di sposarlo.

La ragazza ha ricevuto tantissime foto di persone che hanno immortalato l'impresa di McLaughlan: il giovane ha lasciato la macchina alla fine di un pendio ed è proprio vedendo il veicolo che la polizia ha iniziato a indagare. Dopo di che il giovane si è avventurato in acque dove neanche i pescatori locali osano più andare: quando le autorità hanno iniziato a cercarlo lui era già dalla sua amata. I due erano stanchi di stare lontani e così hanno deciso di trascorrere un weekend insieme, tra discoteche e locali. Ed è proprio all’uscita di un locale che gli agenti lo hanno arrestato perché non aveva il permesso di stare sull’isola.

Jessica non sapeva che il fidanzato avesse sfidato la sorte e infranto la legge pur di stare con lei, pensava avesse ottenuto un permesso speciale: “Se Dale dovesse chiedermi di sposarlo, risponderei di sì – ha detto – È sicuramente una storia da raccontare ai nostri nipoti. In tanti mi hanno detto che è stato eroico e che dovrei sposarlo”. Ecco perché, alla fine, l’amore ha vinto anche questa volta, nonostante tutto.