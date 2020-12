Il presidente eletto Jon Biden si vaccina in diretta TV: "Fatelo tutti, è sicuro"

Jon Biden, presta il proprio volto alla campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti facendosi vaccinare in diretta tv, come aveva promesso. Dopo aver ricevuto la sua dose di siero in un ospedale di Wilmington, Delaware, Biden si è rivolto agli americani lanciando un appello: "Fatelo tutti, è sicuro".

A pochi giorni dall'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTecha e dalla partenza della vaccinazione di massa, giunge la notizia del via negli Usa anche alla somministrazione delle prime dosi di Moderna.

Oltre a Biden, sono diverse le cariche dello Stato che si sono già sottoposte al vaccino: tra queste Mike Pence (vicepresidente uscente), Nancy Pelosi (speaker della Camera) e Mitch McConnell (leader della maggioranza repubblicana in Senato). La vicepresidente eletta Kamala Harris, invece, sarà vaccinata la prossima settimana con il futuro first husband Douglas Emhoff. A fronte di numeri sempre più preoccupanti, il presidente eletto è pronto a dare il via al suo piano anti-pandemia che partirà subito dopo l'insediamento alla Casa Bianca.

Fa invece discutere il silenzio di Donald Trump che, secondo molti (compresi i suoi stretti consiglieri), snobbando il vaccino ha perso un'altra occasione per riscattare la propria immagine sul fronte della lotta al virus.

(Credits photo: Youtube)