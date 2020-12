Quanta birra resta intrappolata nella barba e nei baffi?

Chi ama la birra, e non vuole rinunciare per nessun motivo al mondo a barba e baffi, sa benissimo quanto sia facile perderla tra i peli. La bevanda, infatti, resta intrappolata nella peluria del viso, e più folta è e peggio è. Volete sapere quanta birra si perde tra barba e baffi in un anno? La domanda è bizzarra sicuramente, ma non banale. Ecco la risposta: 162.719 pinte di bionda, ovvero quasi 92.500 litri.

Il numero esorbitante, però, è solo indicativo. La ricerca, infatti, è stata condotta nel Regno Unito e riguarda solo i bevitori di Guinness... non possiamo immaginare se estendiamo il quesito al resto del mondo.

Arrivare a questo risultato è stato semplice. Sono stati presi 9 amanti di birra, ai quali sono stati analizzati i baffi. Si è stimato che una pinta di bionda poteva essere finita in 10 sorsi, ciascuno dei quali cattura 0,56 ml di liquido. Tutto questo si traduce in una perdita economica del bevitore barbuto.

(Fonte: Focus)