La straordinaria trasformazione di un senzatetto (che ha ritrovato così la famiglia)

Una staffetta di solidarietà che gli ha permesso di ritrovare gli affetti. João Coelho Guimarães è un senzatetto brasiliano di 45 anni che ormai da tre vive in strada. A raccontare la sua storia è stato Alessandro, un barbiere che ha avuto la possibilità di conoscerlo da vicino.

“È venuto da noi al salone e gli abbiamo chiesto se avesse fame o volesse qualcosa da mangiare. Lui ha rifiutato – ha spiegato a UOL il barbiere - e ci ha chiesto se avessimo un rasoio affinché potesse tagliarsi la barba. È stato allora che ci è venuta l’idea. Tutti quelli che erano presenti al negozio in quel momento hanno deciso di aiutarlo in maniera diversa, offrendogli una giornata di bellezza”.

Un restyling completo che non ha riguardato solo barba e capelli. L’uomo è stato lavato e gli sono stati dati dei vestiti nuovi: tre camicie, un paio di pantaloni, una giacca e delle scarpe nuove.

Il risultato? Dopo aver condiviso le foto della “trasformazione”, diventate immediatamente virali e testimoni di un fascino che solo l’inevitabile mancanza di cura aveva nascosto, l’uomo è stato ritrovato dalla famiglia, che lo credeva ormai morto da 10 anni.

“Abbiamo deciso di aiutarlo perché abbiamo visto il bisogno estremo che aveva – ha proseguito Alessandro – e abbiamo stretto amicizia con lui negli ultimi due mesi. E quando ci ha chiesto un rasoio, lo abbiamo accolto e gli abbiamo offerto un’esperienza completa. Abbiamo dei progetti volti al sociale e per noi è gratificante poter aiutare il prossimo. Durante la pandemia, molte persone hanno perso i propri cari e altri sono incappati in difficoltà economiche. Dare loro un piccolo aiuto è il minimo in un momento così difficile”.

Per rifare il look a João ci sono volute due ore. A trasformazione avvenuta, l’uomo si è commosso e ha ringraziato a più riprese lo staff: “Non gli abbiamo chiesto perché abbia lasciato casa, avrà avuto le sue ragioni ma la nostra intenzione era un’altra: volevamo restituirgli un po’ di dignità”.

A riconoscerlo, dopo la pubblicazione delle foto, è stata la sorella Maria: “Vive a Brasilia e aspettava di ricevere sue notizie da 10 anni. Aveva anche pensato che fosse morto”. Dopo la reunion, João ha deciso di restare in strada: “La sorella voleva accoglierlo e portarlo con sé – ha concluso Alessandro – ma lui non ha voluto. Ha detto che soltanto in strada si sente libero”.

(Credits photo: Instagram/padoooficial)