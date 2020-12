La Thailandia ospiterà il primo cannabis tour nel 2021

La Thailandia ospiterà il primo tour della marijuana medica del sud-est asiatico. L’evento verrà celebrato nel 2021 e sublima un processo di legalizzazione controllata della sostanza avviato nel paese nel 2018. L’iniziativa è stata lanciata in collaborazione dai ministeri del turismo e dello sport e della salute pubblica:

Phiphat Ratchakitprakarn, ministro del turismo e dello sport, l’ha così illustrata: “Nelle fasi iniziali, il programma si pone l’obiettivo di educare i produttori locali che vorrebbero formare un’impresa comunitaria e fare un’offerta per diventare coltivatori di cannabis autorizzati. Questo programma aprirà la strada per una comprensione di base della marijuana e dei suoi benefici economici”.

Ratchakitprakarn ha aggiunto che questa iniziativa punta ad aiutare la gente del posto a generare nuove fonti di reddito e che il governo ospiterà una fiera della cannabis a Buri Ram l’anno prossimo, dopo che la prima edizione si è tenuta a ottobre del 2019 e che quella prevista per il 2020 è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Tutto ciò con lo scopo di rafforzare la posizione della nazione, in cui l’uso della sostanza per scopi ricreativi è ancora vietato, come centro medico per la marijuana, accogliendo venditori e acquirenti internazionali.