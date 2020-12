Una moneta da 2 euro nel 2021 dedicata a medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid

Una moneta da due euro per ringraziare medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid-19 e per omaggiare i 266 dottori che hanno perso la loro vita nell’aspra battaglia che ha contrassegnato il 2020. L’emissione è in programma per il 2021 e l’annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 dicembre.

La scelta ricalca quella già presa dalla Francia, che coniò monete da due euro con la scritta “Merci”, ma con una diffusione maggiore: tre milioni contro i 300mila esemplari transalpini. Il valore complessivo del conio battuto dalla Zecca dello Stato ammonterà quindi a sei milioni di euro. Sulla moneta saranno rappresentati un uomo e una donna, entrambi con il camice, lui con una cartella sotto braccio e lei con lo stetoscopio al collo. A destra è riportata un croce rossa stilizzata, mentre a sinistra della donna un cuore. In alto un arco con la scritta “grazie” in maiuscolo.

L’Italia ha registrato finora il numero più alto di camici bianchi vittime del Covid-19 in Europa. L’elenco, pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomeco), è stato da poco aggiornato con la comunicazione del decesso numero 266. A metà novembre, in base ai dati diffusi dalla Fnopi (Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche) erano invece già oltre 28mila gli infermieri contagiati.