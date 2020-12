Dalle mascherine al Dpcm, ecco le parole più cercate su Google nel 2020

Cosa hanno cercato gli utenti italiani in rete nel 2020? A fornire la risposta ci ha pensato, come sempre, Google Trends. I dati raccolti quotidianamente sono stati resi noti a fine anno, confermando come l’attualità, dominata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, abbia monopolizzato le ricerche sul web.

Inevitabilmente è stato il termine “coronavirus” il più cercato. La pandemia globale, del resto, ha caratterizzato tutti i 12 mesi e gli utenti sono stati portati a documentarsi giorno per giorno. Nella top ten si trovano anche termini correlati come “Contagi” (9°), “Nuovo Dpcm” (5°), chiave di ricerca sfruttata ogniqualvolta si è andati a caccia di notizie su spostamenti possibili e novità previste dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza, o ancora “Protezione Civile” (10° e cercata per avere il bollettino quotidiano di contagi e vittime), ma anche “classroom” “weschool” e “meet”, rispettivamente terzo, quarto e ottavo, diventati strumenti basilari per didattica a distanza e telelavoro.

Sul secondo gradino del podio si sono collocate le presidenziali statunitensi, che hanno registrato poco più tardi di un mese fa il successo di Joe Biden. “Elezioni USA” è risultata la seconda ricerca più effettuata. Nella top ten non mancano anche i nomi di due vittime illustri, gli sportivi Kobe Bryan e Diego Armando Maradona, scomparsi rispettivamente a gennaio e novembre e risultati settima e sesta ricerca più eseguita.

Anche il personaggio più cercato è uno sportivo. Si tratta di Alex Zanardi, vittima di un nuovo terribile incidente il 19 giugno scorso e di cui soltanto nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute. L’ex pilota ha preceduto Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya nel 2018 e liberata nel maggio scorso, e il presidente americano uscente Donald Tump, che almeno qui ha sconfitto il rivale Biden (4°). Completano la top ten altri capi di Stato, con Giuseppe Conte (5°) seguito dal coreano Kim Jung-un, dal britannico Boris Johnson e dalla nuova vicepresidente statunitense Kamala Harris, con la giornalista Rula Jebreal che grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo si colloca al nono posto davanti all’istrionico imprenditore Elon Musk.

Le guide più cercate? Tutte quelle che, da vicino o da lontano, hanno riguardato proprio il coronavirus e le sue ripercussioni sulla vita quotidiana. La categoria “come fare” ha infatti visto il dominio del pane in casa, una ricerca a cui non si fa fatica a credere anche in virtù dell’assalto al lievito effettuato durante la prima fase del lockdown. Gli italiani hanno poi cercato, nell’ordine, come fare le mascherine antivirus, il lievito di birra, la pizza, l’amuchina, il lievito madre, il tampone, lo SPID, la domanda per il reddito di emergenza e gli gnocchi.