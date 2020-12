I probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

Si rincorrono le indiscrezioni sul cast della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi, con Alvin nelle vesti di inviato, seguirà il format tradizionale: il gruppo di concorrenti dovrà riuscire a sopravvivere in un'isola deserta senza nessuna comodità.

L’edizione 2021 dovrebbe debuttare in prima serata su Canale 5 subito dopo l’epilogo del Grande Fratello Vip. Ma con quali partecipanti? Nel totonomi impazza quello di Giorgio Manetti, storico corteggiatore ed ex fidanzato di Gemma Galgani, ormai fuori da “Uomini & Donne” da tre edizioni. “Il gabbiano” fiorentino, che fece perdere la testa alla dama torinese, è assente dal piccolo schermo proprio dalla primavera 2018, quando decise di non proseguire la sua lunga esperienza nel salotto di Maria De Filippi.

Sempre a proposito degli studi romani di via Tiburtina e della Galgani, alcuni rumor hanno indicato anche la presenza di Nicola Vivarelli. Per chi non lo conoscesse, si tratta del giovanissimo corteggiatore di Gemma, e ormai suo ex fidanzato, la cui esperienza nel programma targato Fascino è molto più fresca e risale alle prime registrazioni dopo il lockdown primaverile.

Tra i nomi in auge anche quelli della coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nata proprio davanti alle telecamere e proseguita nei mesi successivi sempre con i riflettori (o le fotocamere) puntate addosso. Il figlio d’arte ed ex calciatore, tra l'altro, potrebbe ritrovarsi a condividere questa esperienza insieme a sua madre: tra i nomi che circolano c’è infatti anche quello di Eleonora Giorgi. A proposito di attrici, sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero nel cast anche Asia Argento. Tra i candidati anche la conduttrice Maria Giovanna Elmi e l’ex campione di “Caduta Libera”, Nicolò Scalfi.