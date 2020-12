Il tenerissimo video di questo bambino (che si commuove) ci fa capire le cose belle e importanti della vita

Spesso il rapporto tra fratelli, quando sono ancora piccoli, è caratterizzato da battibecchi e rivalità per contendersi le attenzioni dei genitori. Ma questo non è certamente il caso di Owynn Lindsay, un bimbo di 10 anni dell'Iowa, figlio unico, che chiedeva da tanto tempo ai genitori di avere un fratellino o una sorellina.

Questa storia risale a qualche anno fa. Adam e Stacey Lindsay, i suoi genitori, sapevano quanto fosse importante per lui crescere con un fratello o una sorella, ma a causa dei problemi di infertilità con cui combattevano da tempo, non riuscivano a realizzare il sogno comune di ampliare la famiglia.

Dopo diversi aborti spontanei e il fallimento della fecondazione in vitro, avevano anche pensato di diventare genitori affidatari. Ma sapevano che l'affidamento nella maggior parte dei casi è temporaneo e punta a restituire il bambino alle famiglie naturali. Così non hanno voluto rischiare di spezzare il cuore di Owynn.

Un giorno, però, Adam e Stacey hanno conosciuto una giovane donna incinta di nome Kendra che attendeva di dare alla luce la propria bambina per darla in adozione. Viste le poche possibilità di essere scelti e l'alta probabilità che Kendra potesse cambiare idea, la coppia non aveva detto nulla al bambino per non creare false aspettative.

Kendra, però, li ha scelti e non ha cambiato idea. Stacey ha persino assistito al parto e, quando la donna ha dato loro il permesso, la coppia ha portato a casa la bimba e l'ha messa sotto l'albero di Natale per fare una sorpresa ad Owynn che stava per tornare da scuola. Era l'8 dicembre di qualche anno fa.

Quando Owynn è arrivato, i genitori gli hanno detto che sotto l'albero c'era un regalo di Natale anticipato. Corso a vedere, il bimbo ha trovato il neonato nella culla e quando ha letto sulla sua tutina la scritta "Little Sister" (sorellina) è scoppiato in lacrime. Una reazione commovente che fa immaginare che meraviglioso fratello maggiore sarà per la piccola.

Guarda il video commovente del primo incontro:

