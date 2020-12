Giulia De Lellis accusa i corrieri: "Mi arrivano pacchi vuoti"

Natale è alle porte e in molti si sono affrettati a fare i classici regali last minute, quelli che salvano da eventuali figuracce quando ci si ritrova con parenti e amici. Giulia De Lellis, influencer nota al grande pubblico per la partecipazione a Uomini & Donne e in procinto di girare un film insieme a Fabio Volo, ha condiviso negli ultimi giorni diverse stories su Instagram per raccontare come sta ultimando i preparativi e cosa metterà sotto l’albero.

Ieri l’influencer romana ha raccontato di essere stata derubata da alcuni corrieri. Lo sfogo è stato diretto ai suoi quasi 5 milioni di follower, con accuse gravi nei confronti di chi è chiamato a consegnarle i pacchi che, tramite gli acquisti online o grazie ai brand che promuove quotidianamente e che le inviano prodotti, arriverebbero svuotati del loro contenuto.

“Con i pacchi è un casino – ha postato – mi stanno rubando un sacco di cose, a me arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri. Sono sconvolta! Mi arrivano i pacchi degli acquisti online e mi arrivano vuoti. Ovviamente, ho più e più volte segnalato l’accaduto. Forse devono fare i regali di Natale e sono in difficoltà, non so veramente cosa pensare”. A seguire la 24enne influencer ha chiesto ai suoi follower se fossero stati oggetto di episodi simili e il 12% ha confermato di aver subito un furto del genere.