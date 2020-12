Arrivano i Sailor Moon Eternal Cafè (e un nuovo film)

Sulla cresta dell’onda da quasi 30 anni. Sailor Moon è stata il mito d’infanzia di molte Millennials e ancora oggi ha una fanbase decisamente invidiabile. Scritto e disegnato da Naoko Takeuchi, il manga dedicato alla principessa guerriera ha visto la luce nel 1991 e da lì a breve ha dato vita al suo iconico adattamento animato, composto da cinque serie tv per un totale di oltre duecento episodi. Senza dimenticare i tre film, i due cortometraggi e i tre special televisivi annessi.

Tornata (a sua insaputa?) sulla cresta dell’onda durante il lockdown grazie a diversi meme a lei dedicati, la rivedremo presto sul grande schermo. Tra gennaio e febbraio 2021, infatti, è in arrivo un nuovo film diviso in due parti. La pellicola si chiamerà “Sailor Moon Eternal” e uscirà nel Sol Levante dove, per l’occasione, è stata ideata una campagna pubblicitaria che prevede l’installazione di locali temporanei.

Questi ultimi si chiameranno – senza grossi sforzi di fantasia – i Sailor Moon Eternal Cafè e sorgeranno ad Hokkaido, Okinawa, Osaka, Nagoya e Tokyo. Si potrà accedere ai locali (6 in tutto) su prenotazione. Il primo aprirà già domani a Tokyo, unica città che ne ospiterà due, al centro commerciale Solamachi, e resterà in attività fino al 21 febbraio prossimo. A segnare l’uscita di scena di questa esperienza sarà invece quello collocato all’Hokkaido Coach&Four Shinkawadoori Interlude, in servizio dal 2 gennaio al 14 marzo.

All’interno dei locali si potrà mangiare e trovare un’infinità di gadget dedicati alla ragazza vestita alla marinaretta. Dalle felpe realizzate dallo stilista Wataru Linda Igarash alle tazzine da tè, passando per gli immancabili sottobicchieri. Il prezzo medio per le portate è inferiore ai 15 euro.