Auto VS Pupazzo di neve: chi vince?

Cosa c'è di più magico della neve nel periodo natalizio? Devono averlo pensato anche Cody Lutz e la sua fidanzata quando, insieme alla sorella di lei, hanno deciso di costruire un pupazzo di neve gigante approfittando della recente nevicata abbondante.

Il trio, per sostenere la costruzione alta ben 3 metri, ha utilizzato un tronco d'albero come base, Poi ha lavorato per dare forma al simpatico personaggio sorridente che poi è stato battezzato con il nome di Frosty.

Terminata l'opera e scattate le foto di rito, che sono state poi postate sui social, i tre si sono allontanati per rientrare in casa. Ma al loro ritorno davanti ai loro occhi si è presentata una scena inaspettata.

Dei profondi segni di pneumatici nella neve, che arrivavano proprio fino al pupazzo di neve, raccontavano senza ombra di dubbio che qualche vandalo aveva pensato di divertirsi provando ad investire e buttare giù Frosty. Tuttavia ad avere la peggio deve essere stata proprio l'auto del vandalo, dal momento che il sorriso di Frosty continuava a troneggiare dall'alto dei suoi tre metri.

Cody ha commentato l'episodio postando la foto della scena e scrivendo: "La vita è dura, ma lo è di più se sei uno stupido". La loro storia è diventata virale e, probabilmente, l'autore del gesto ha imparato la sua lezione.

(Credits photo: Facebook/Cody Lutz)