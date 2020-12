La teoria (assurda) del diavolo in “Mamma, ho perso l’aereo”

Non è Natale senza “Mamma, ho perso l’aereo”. Scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus nel 1990, il film che vede protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin, torna come sempre sul piccolo schermo in occasione delle festività natalizie.

Pellicola iconica per una generazione, quella dei Millennials, cresciuta con il mito delle scorribande della piccola peste Kevin McCallister, Home Alone rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per i più giovani e un piacevole diversivo tra un’abbuffata natalizia e l’altra per gli adulti. Proprio il consumo di massa, però, rischia di esserne croce e delizia.

Tra le ipotesi più disparate fatte dal pubblico, ed esaltate dalla possibilità di trasmetterle via web rendendole “virali”, c’è quella di un utente di Reddit che qualche anno fa ha attribuito a un “patto con il Diavolo” la serie di eventi che porta Kate McCallister a tornare in tempo a casa per le feste e a ritrovare il figlio. La figura del diavolo sarebbe da rintracciare in quella di Gus Polinski, ovvero l’uomo che si offre di aiutare Kate a raggiungere Chicago, dopo aver sentito la donna confessare di essere pronta a vendere l’anima al demone per ritrovare suo figlio.

Per suffragare questa teoria, l’utente in questione ha tirato in ballo alcuni elementi presenti nella scena dell’aeroporto di Scranton, come ad esempio il fatto che si svolga in un crocevia. Inoltre il brano “Sympathy for the Devil” dei Rolling Stones inizia proprio con le parole pronunciate da Gus, interpretato da John Candy, per parlare con Kate (Catherine O’Hara): “Please allow me to introduce myself”, ossia “Mi permetta di presentarmi”. Solo coincidenze o una chiave di lettura azzeccata?