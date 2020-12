Il prete che invitava i fedeli a bere vino per andare in paradiso è finito in ospedale per Covid

È stato ricoverato in ospedale il sacerdote che aveva conquistato la notorietà sui social e sulle testate di molti giornali nei giorni scorsi per una ironica omelia nella quale esortava scherzosamente i fedeli a bere vino, sostenendo che non c'è paradiso per gli astemi.

Don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia (Piacenza), si è sentito male nella notte tra venerdì e sabato ed è stato subito ricoverato in osservazione nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza. Il prete è risultato positivo al Covid e gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Tuttavia, per fortuna, le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Il sacerdote 62enne aveva ravvivato l'omelia di Natale esclamando scherzosamente dal pulpito: “Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino”. La scena era stata immortalata in un video che poi era finito in rete diventando virale.

(Credits photo: Youtube)