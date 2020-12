"I draghi sono blasfemi a Natale", e lei mette loro l'aureola

Una donna di nome Diana Rowland ha pensato di decorare il suo giardino per Natale con dei coloratissimi draghi giganti. Tuttavia i suoi vicini di casa non hanno gradito il tema fantasy, ritenendo quelle decorazioni blasfeme.

Diana ha persino ricevuto una lettera anonima in cui i vicini di casa scontenti spiegavano dettagliatamente le ragioni del loro disappunto, arrivando a chiedersi se la donna sia coinvolta in pratiche demoniache. “La tua esposizione di draghi è appena accettabile ad Halloween - si legge nella lettera - È assolutamente inappropriata per Natale. Considera la possibilità di rimuovere i draghi. Che Dio ti benedica e ti aiuti a conoscere il vero significato del Natale”.

Our dragon holiday display got fan mail! (And apparently the "true meaning of Christmas" involves judgmental bullshit?) pic.twitter.com/7NLZKkEW2x — Diana Rowland (@dianarowland) December 15, 2018

A questo punto la reazione della donna, che ha raccontato tutto suoi social postando una foto della lettera anonima e dei suoi draghi, è stata a dir poco epica.

Diana ha risposto alla lettera dei vicini scrivendo: "Nello spirito dell’armonia del vicinato, ho posto delle aureole sui draghi: ora sono angeli. Da Ezechiele 1: 1-28, combatterò contro chiunque affermi diversamente. Sono orgogliosa di presentare le nuove e migliorate decorazioni per delle vacanze ultra-natalizie!”

Così, invece che 3 enormi draghi, nel suo giardino ha posizionato ben 5 draghi. Poi ha raccontato sui social di aver anche ricevuto molte donazioni su GoFoundMe per far crescere ulteriormente il suo esercito di draghi, ma ha preferito donare in beneficenza quei soldi invitando anche gli altri a fare lo stesso.

“Nel nome del mio esercito di draghi - ha scritto Diana - vi invito tutti a lasciare un link nei commenti alla vostra organizzazione di beneficenza preferita, oppure, se non avete un ente benefico favorito, non esitate a lasciare una gif o un video che vi faccia sempre sorridere e vi porti gioia. Buone vacanze, a voi tutti!”.

Così la donna ha dimostrato di avere più spirito di Natale dei suoi stessi vicini che l'avevano accusata di blasfemia.

(Credits photo: Twitter/dianarowland)