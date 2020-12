Il regalo di Natale sembra una PS5 ma... c'è la (brutta) sorpresa. Il video virale

La PlayStation 5 è stata lanciata a novembre, così come la nuova consolle della Xbox: entrambi i modelli, però, sono andati esauriti in breve tempo e sono ormai introvabili, al punto che Sony e Microsoft hanno dovuto scusarsi con i consumatori e promettere l’arrivo di nuove scorte il prima possibile.

Saranno stati davvero tanti i bambini che hanno chiesto a Babbo Natale la Ps5, ma probabilmente ben pochi genitori li hanno potuti accontentare, sia per il costo elevato della consolle, sia perché, appunto, in questo momento è davvero molto difficile trovarla.

Sarà probabilmente anche per questo motivo che i genitori dei due bimbi protagonisti di questo video hanno deciso di fare uno scherzo ai loro figli. I due fratelli aprono un regalo di Natale e scoprono che sotto la carta si nasconde la confezione della PlayStation 5: i due bambini impazziscono di gioia e si sbrigano ad aprire la scatola, felici per il bel regalo ricevuto.

Mentre aprono la confezione, i genitori ridono a crepapelle: nella scatola, infatti, non c’è la tanto desiderata consolle, bensì qualche libro e un paio di scarpe, oggetti necessari per fare peso nella scatola e dare l’impressione di avere tra le mani davvero la Ps5. I due bambini sono rimasti letteralmente allibiti di fronte alla brutta sorpresa: uno se ne va in preda alla disperazione, mentre l’altro continua a guardare all’interno della scatola incredulo e con un’espressione delusa sul viso. Lo scherzo è davvero divertente ma anche molto crudele: il video, intanto, sta diventando virale e ha già superato le 50mila visualizzazioni.