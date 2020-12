GF Vip, tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci scoppia la lite in studio durante la diretta

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre sta facendo molto discutere. Durante la diretta, infatti, in studio è andato in scena un acceso scontro tra l’opinionista Antonella Elia e tra l’ex concorrente Elisabetta Gregoraci.

Quando quest’ultima era ancora all’interno della casa del noto reality, Antonella Elia l’ha definita come una “gatta in calore”, frase poco carina che l’opinionista ha ribadito anche in studio durante l’ultima puntata. Elisabetta, questa volta, però, ha deciso di difendersi.

La lite è iniziata quando la Elia ha rimproverato Samantha De Grenet per aver detto “La uccido”, rivolgendosi a Stefania Orlando. L’opinionista le ha detto: “Le parole hanno un peso”. In questo modo ha fornito a Elisabetta Gregoraci l’occasione per sfogarsi e dirle tutto ciò che pensa di lei: “Posso dire una cosa? – ha esordito la ex di Briatore, chiedendo ad Alfonso Signorini di poter intervenire - Ormai non mi tengo più nulla, ce le ho tutte qua. Per venti puntate, Antonella ci è andata sempre molto dritta e molto strong su di me. Io da parte tua non ho mai sentito dire scusa. Questo ti volevo dire. Hai detto a Samantha che le parole hanno un peso. A me hai detto cose gravi”.

Antonella Elia ha subito reagito alle parole dell’ex concorrente, ribadendo il pensiero espresso nelle puntate passate: “Gatta in calore, gatta morta non mi sembrano cose forti – ha sottolineato - Una che si struscia dalla mattina alla sera a un uomo, per me è una gatta in calore. Io non mi struscio su Pupo dalla mattina alla sera. Tu ti strusci”.

A quel punto tra le due donne è iniziato un vero e proprio botta e risposta: “Complimenti che lo ribadisci – ha replicato Elisabetta – ho un figlio che mi guarda. Lo dovevo dire, ce l’avevo qua”. “Tuo figlio lo educherai benissimo – ha commentato allora la Elia – me ne infischi di come lo educhi”. “Le parole hanno un peso – ha proseguito l’altra contendente - bisogna dosare le parole. Ha usato delle parole più volte molto pesanti. Visto che ha un ruolo importante, ha esagerato. Punto”. “Hai dovuto dire questa stupidaggine – ha concluso l’opinionista – un successone, brava”.

A nulla sono valsi i tentativi di Alfonso Signorini di placare i toni: il presentatore ha spiegato di aver “fatto lezioni da opinionista” ad Antonella, suggerendole di usare l’espressione “gatta in amore” al posto di “gatta in calore”. “Ma non era amore qui – ha scherzato la Elia – era un calesse”. In ogni caso, per Elisabetta si tratta comunque di parole pesanti che non dovrebbero essere rivolte a una madre, soprattutto da chi rimprovera gli altri sostenendo che le parole abbiano un peso. Tra Antonella ed Elisabetta, insomma, sembra essere ormai guerra aperta.