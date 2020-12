Lamborghini da 165.000 euro tamponata da una Ford Fiesta [video]

Trovare una Lamborghini Aventador nel traffico è sempre una bella sorpresa, centrarla con la propria utilitaria un’autentica disgrazia. Protagonista dello sfortunato episodio, avvenuto a Cheetham Hill, vicino Manchester, è stato il proprietario di una Ford Fiesta.

In un video immortalato da un altro utente della strada, e diventato inevitabilmente virale, si vede l’automobilista inglese a bordo della city car colpire in pieno la parte posteriore della supercar italiana. Una bottarella sul retro che non ha avuto conseguenze per gli occupanti dei veicoli, ma che costerà salatissima all’autore.

Video alla mano, sebbene né le dashcam né i video registrati da smartphone costituiscano una prova definitiva (valgono altresì alla stregua di un testimone) in sede di accertamento delle responsabilità, è difficile non attribuire la colpa del sinistro al conducente della Fiesta, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al rallentamento del mezzo che lo precedeva nel traffico. Con tutto ciò che ne consegue quando i danni sono provocati a un’auto che costa più di 165mila euro.

Sebbene i fari posteriori della Lamborghini appaiano ancora intatti, il prototipo dell’azienda bolognese avrà certamente bisogno di una visita dal carrozziere. A spese del malcapitato, che dovrà farsi carico del risarcimento e vedrà inevitabilmente lievitare il costo della sua assicurazione. La celebrità che gli ha consegnato il web, insomma, non sembra altro che una magrissima consolazione.