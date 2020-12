Ecco i buoni propositi che potresti augurarti per il 2021

Tra il dire e il fare ci sono di mezzo 365 giorni. La notte di San Silvestro è per definizione quella in cui stilare una lista di buoni propositi. Spesso si tratta di voli pindarici destinati a rimanere tali, ma c’è anche chi con impegno e meticolosità riesce a rispettarli centrando gli obiettivi che si era prefissato. Il segreto è quello di non concentrare i propri sforzi su troppi fronti, dandosi dei traguardi raggiungibili e il cui percorso di avvicinamento non sia fonte di frustrazione.

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti. Oltre ad aver stravolto abitudini e routine e annullato le tradizioni, ha portato con sé senso di angoscia e smarrimento e paura del futuro. L’emergenza sanitaria ci ha però anche permesso di ridare valore alle cose che meritano davvero e di soprassedere sul superfluo.

A inizio lockdown vi eravate detti di leggere di più e rinunciare alla tecnologia e non ci siete riusciti? Allora non c’è niente di meglio che abbinare questi due buoni propositi in vista del nuovo anno. Usare meno il telefono e riscoprire il piacere di un buon libro accrescerà la tua cultura, ti permetterà di viaggiare con la mente e ti farà avere un rapporto più sano col tuo smartphone.

Se da un lato è vero che la tecnologia ci consente di restare in contatto col prossimo, dall’altro è necessario farne un uso sano e consapevole. Saper dire basta alla tecnologia è un passo per emanciparsi e riscoprire forme diverse (e più sane?) di comunicazione. Tuttavia ti concediamo un bonus: prova a sfruttare uno dei mezzi di comunicazione di ultima generazione per riallacciare i rapporti con una persona che non senti da un po’ di tempo e di cui vorresti avere notizie.

Dopo la mente occupati anche del corpo. Cerca di riposare di più e meglio, ma soprattutto fa sì che ogni riposo sia meritato. Cammina ogni giorno oppure datti obiettivi settimanali per l’attività fisica, anche da svolgere dentro le mura domestiche. Farla permette di il rilascio di endorfine, note anche come “ormone del piacere” da parte del cervello. Un fisico allenato e un cervello rilassato ti porteranno ad essere meno severo con te stesso e più autoironico, oltre che più indulgente col prossimo. Tra i propositi per il nuovo anno cerca allora di inserirne almeno uno tra questi. E magari prova a portare a compimento uno di quelli che avevi inserito nella lista che hai compilato il 31 dicembre di un anno fa e che ora si è smarrita per casa. Un consiglio? Impara una nuova lingua: ti tornerà utile quando potrai tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze sparse per il mondo.