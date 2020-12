Luce e gas potrebbero aumentare nel 2021: ecco come e perché

Le quotazioni delle materie prime tornano a salire e con esse anche le bollette. Nel 2021 si registrerà un incremento del +4,5% per l’energia elettrica e del +5,3% per il gas. Anche se le famiglie tipo continueranno comunque a beneficiare di un risparmio complessivo di circa 146 euro all’anno.

Con particolare riferimento al gas Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, fa sapere che il dato è legato anche alla stagionalità, e quindi alla crescita della domanda proprio in inverno, ossia nel periodo più freddo dell’anno.

«La variazione di questo trimestre ci restituisce una dinamica sostanzialmente in linea con gli andamenti stagionali e con valori delle materie prime non dissimili da quelli dello scorso anno. Nel complesso, le anomalie di prezzo e di volume legate all’emergenza Covid, hanno consentito un risparmio alle famiglie nel corso dell’anno con un beneficio residuo che si protrarrà anche nel primo trimestre del 2021. Le prospettive di recupero dell’economia e l’augurio che la situazione sanitaria evolva per il meglio, richiedono ora più che mai di focalizzare l’attenzione su quegli interventi e investimenti che possono contribuire al miglioramento della bolletta degli italiani». E’ quanto afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini.

Il nuovo anno però, porterà in regalo i bonus sociali di sconto sulla bolletta, riconosciuti senza dover presentare domanda, ma assegnati automaticamente in bolletta dal 1 gennaio 2021.