Usa letteralmente i filtri per fare le foto: l'uomo dell'anno è lui

Glenn Embrey è un signore americano, poco avvezzo al mondo social. Un giorno qualcuno gli suggerisce di scattare qualche foto con i filtri per apparire più attraente e fare colpo sulle donne. Così Glenn inizia a fotografarsi e a postare le foto su Facebook, nella speranza che il consiglio possa tornargli utile.

Non conoscendo le dinamiche del web e dei filtri che si possono applicare al viso, l'uomo posa - sempre nella stessa posizione - con tutti i filtri che conosce... ovvero con un filtro del caffè, dell’aria, dell’olio e del carburante. Geniale. Non è convinto che funzioni, ma tentar non nuoce!

E arriva il risultato sperato: le sue foto impazzano e ricevono 13mila commenti, 134mila condivisioni e 46mila reaction... diventando così un vero e proprio fenomeno della rete. Molte donne gli hanno scritto che lo trovavano un uomo interessante. Chissà se Glenn è riuscito a conoscere qualcuno di suo gradimento. Sicuramente questa sua trovata passerà alla storia.