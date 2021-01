WhatsApp, arriva la chat solitaria per inviare messaggi a se stessi

In questo 2020 che ci lasciamo alle spalle la tecnologia ha vissuto uno dei momenti di maggiore fermento grazie al boom di numerose applicazioni, proprio durante il lockdown.

Nella lista delle migliori applicazioni di quest’anno figura senz'altro WhatsApp, una delle app più utilizzate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti al giorno. L’applicazione del gruppo Facebook ha aggiunto nuove funzionalità come le videochiamate fino a 50 utenti con Rooms, gli sticker animati, il tema nero e anche gli sfondi diversi per personalizzare ogni chat. Fino all’introduzione della chat solitaria, una nuova funzione nascosta che consente di chattare da soli. C’è infatti un trucco per potersi inviare dei messaggi e utilizzarli come appunti, per esempio, o per rintracciare dei link di interesse.

Ecco come attivarla: basterà creare un gruppo con un altro utente dell’app, ed eliminare poi la persona aggiunta. Et voilà, il gioco è fatto. In questo modo potremo sfruttare la chat solitaria come promemoria, a nostro esclusivo utilizzo.