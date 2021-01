Questa Barbie è la riproduzione di una famosa modella... Si assomigliano?

Per celebrare i 50 anni di Claudia Schiffer, Mattel ha creato una Barbie con la fisionomia e i look più iconici indossati in passerella negli anni ‘90 dalla modella tedesca. BarbieStyle, questo il nome dato alla bambola, sfoggia alcuni outfit che rappresentano i momenti chiave della carriera della top model, che ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita lo scorso 25 agosto.

L’abito scelto è uno disegnato da Versace 27 anni fa, in occasione della sfilata autunno/inverno 1994. Si tratta di un abito da sera blu da sogno, con il bustino Versace e una gonna lunga a trapezio semitrasparente. Questo look, tra i preferiti dalla modella, è stato scelto anche perché ha rappresentato un autentico fashion moment.

“Barbie non ha mai rappresentato solo una bambola – ha commentato Donatella Versace - ma più di tutto è stata lo specchio della nostra società, continuando ad evolversi con essa. Claudia e Barbie sono due donne forti e sicure di sé, perché sono sempre state le artefici del proprio destino. Sono così orgogliosa che per celebrare i cinquant’anni di Claudia, sia stato scelto, come uno degli outfit, l’abito blu della sfilata del 1994. Femminile e glamour, incarna perfettamente lo stile di entrambe”.

La versione Barbie di Claudia Schiffer è un pezzo unico e non sarà messa in vendita. Quella con la top model dovrebbe essere soltanto la prima delle collaborazioni che Mattel intende mettere in piedi con stilisti di fama internazionale. Esiste dunque la possibilità che vengano prodotte altre Barbie ispirate alle più celebri modelle degli anni ’90.