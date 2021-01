Zaniolo abbandona i social: “La mia vita è sul campo non nel gossip”

I social, si sa, sono una cassa di risonanza che metterebbe pressione anche al più navigato cibernauta. Di recente lo ha scoperto anche Nicolò Zaniolo protagonista dell’ultimo gossip amoroso che lo vede coinvolto in un triangolo sentimentale con Sara Scaperrotta (la sua ex incinta) e Madalina Ghenea (la sua nuova fiamma).

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio...Nicolò Zaniolo”, afferma sui social il centrocampista della Roma e della Nazionale.

D’altro canto era stato lui stesso a pubblicare frasi del tipo "ti posso baciare tutto il giorno” riferendosi alla sua nuova fiamma Madalina Ghenea, e non poteva certo credere che sarebbero passate inosservate alla numerosa platea dei social. Per non parlare poi della notizia della gravidanza della sua ex, Sara Scaperrotta e dell’aperta disapprovazione della madre, Francesca Costa. Insomma, il giovane campione non ha valutato attentamente le ripercussioni che avrebbero sicuramente avuto le sue esternazioni, sia sulla vita privata che su quella professionale, essendo peraltro un personaggio noto.