Salvo pubblica un video di Giulia Salemi in un momento intimo di un altro reality, scoppia la polemica

Salvo Veneziano mette (a modo suo) in dubbio la credibilità della love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente della prima edizione del GF, tornato alla ribalta nelle passate edizioni del GFVip a causa dell’espulsione per frasi sessiste rivolte ad Elisa De Panicis, ha voluto dire la sua su Instagram dopo la notte di passione trascorsa tra i due concorrenti.

L’ex concorrente ha pubblicato sul suo profilo un video tratto dall’MTV Super Shore, il reality al quale l’influencer italo-persiana ha preso parte nel 2016. In quella circostanza Giulia Salemi ha avuto un flirt con Abraham Garcia, vincitore dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La clip ha immortalato i due in un momento di intimità sotto le lenzuola: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Viva l’amore”, ha scritto con vena sarcastica Veneziano.

Il commento ha scatenato la consueta e immancabile bufera social su Veneziano, rendendo virale su Twitter l’hashtag #iostocongiulia. Tra i fan della influencer non sembra però esserci Bruno Pretelli. Il padre del Velino ha infatti messo un like al post di Veneziano, anche se non è dato sapere se si tratti di una risposta ironica alla provocazione o un segnale di scarsa approvazione della nuova liason del figlio, destinata a far discutere anche una volta concluso il reality show.

In seguito alla bufera scatenata sui social, Salvo Veneziano ha voluto chiarire la sua posizione, difendendosi in un post: "Penso di essere stato molto chiaro... Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia ... Punto due quale insinuazioni sono? Ho semplicemente detto che la Salemi trova l'amore sempre dentro i reality... Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente? Mha". Di certo si continuerà ancora a discutere della faccenda, in attesa di una eventuale reazione dei diretti interessati.